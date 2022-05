Alan Wake: confermata la serie TV, sarà prodotta da AMC

Che Alan Wake sarebbe diventato il soggetto di una serie TV in live action non è certo una novità, d’altronde lo sappiamo da quasi quattro anni. Ora però, in un nuovo aggiornamento da parte di Sam Lake, Remedy Entertainment ha confermato di aver stretto un accordo con il network AMC per la produzione ti questa serie televisiva ispirata alle avventure del tormentato scrittore.









“È passato un bel po’ di tempo da quando abbiamo iniziato a parlare della serie TV di Alan Wake,” ha dichiarato il creative director Sam Lake. “Ebbene, ora AMC, la dimora di moltissimi show televisivi di successo, ha acquistato i diritti di Alan Wake e stiamo collaborando con loro affinché la serie venga realizzata.”

Dalle parole di Sam Lake viene lasciato intendere un coinvolgimento diretto di Remedy in questo progetto televisivo, una notizia che non può che farci molto piacere.