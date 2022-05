Pinocchio: svelato il primo trailer del film in live action di Disney+

Segnate sui calendari l’8 settembre, perché quello è il giorno in cui un grande classico della letteratura italiana e dell’animazione di casa Disney farà il suo ritorno in grande stile. Stiamo parlando di Pinocchio, e per la precisione della sua ricreazione in live-action (da non confondere con quella in stop motion di Guillermo del Toro), da poco rivelata con un primo trailer.









Il film vede Robert Zemeckis nel ruolo di regista, Tom Hanks in quello di Geppetto e Cynthia Erivo nei panni della Fata Turchina. Benjamin Evan Ainsworth presterà la sua voce a Pinocchio, mentre Joseph Gordon-Lewitt farà lo stesso per il Grillo Parlante. Di seguito, potete trovare il poster ufficiale del film.