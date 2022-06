Arcane: in arrivo un dietro le quinte per la serie animata di League of Legends

Riot Games e Fortiche Production hanno di recente annunciato Bridging the Rift, una serie di video che offrirà uno sguardo dietro le quinte di Arcane. Ricorderete sicuramente come quest’ultima sia l’apprezzatissima serie animata pubblicata a novembre dello scorso anno su Netflix, che segue le vicende di Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce, Viktor e tanti altri nomi famosi dell’universo narrativo di Runeterra. I vari episodi erano anche caratterizzati da una qualità produttiva con pochi paragoni nell’ambito dell’animazione seriale, e dunque siamo particolarmente curiosi di scoprirne di più sul processo produttivo.









Come sicuramente già sapranno gli appassionati di League of Legends, la collaborazione fra Fortiche e Riot Games non nasce con Arcane. Nel corso degli anni, lo studio francese ha infatti lavorato a vari corti animati legati al MOBA; e dopo il lancio della serie, il legame fra le due realtà è diventato ancora più stretto. Il dietro le quinte Bridging the Rift sarà diviso in cinque video, che saranno pubblicati su YouTube ogni giovedì a partire dal 4 agosto. Per la seconda stagione, invece, ci sarà da aspettare il 2023.