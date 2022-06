Confermato lo spin-off di Game of Thrones su Jon Snow

Nel corso degli ultimi giorni, erano emerse varie voci che indicavano come HBO stesse riflettendo sull’eventualità di creare una serie spin-off dedicata a Jon Snow, tenebroso protagonista di Game of Thrones interpretato da Kit Harington. Ebbene, le voci trovano ora conferma sulle pagine del blog di George Martin, che spiega come il titolo provvisorio sia “Snow” e come la storia pubblicata da Hollywood Reporter fosse in larga parte corretta. “È stato Kit Harington a presentarci l’idea”, ha poi aggiunto l’autore di libri, che ha chiarito di non poter condividere ulteriori informazioni sulla serie, almeno fino a quanto non riceverà l’approvazione da parte di HBO.

George Martin, infine, ci ricorda che oltre a questa serie su Jon Snow ci sono altri tre show in produzione: Ten Thousand Ships, che racconterà la storia di Nymeria e del suo arrivo a Dorne; Sea Snake, anche nota come Nine Voyages, che coprirà i viaggi di Corlys Velaryon; e The Hedge Knight, che seguirà le avventure di Dunk ed Egg. La serie House of Dragons, ambientata trecento anni prima di Game of Thrones, uscirà invece a fine agosto.