Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco il main teaser ufficiale

Torna a farsi vedere la serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Dopo il primo trailer, risalente ormai a qualche mese fa, è infatti giunto il momento di assaporare il main teaser: due minuti e mezzo di video che ci portano a scoprire una panoramica della Terra di Mezzo e dei suoi panorami, oltre a presentarci più nel dettaglio alcuni dei personaggi e le loro motivazioni.









Ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientato vari millenni prima degli eventi de La Compagnia dell’Anello, ma questo non significa che non ci siano alcuni volti noti: è il caso della dama elfica Galadriel, che sarà rappresentata da Morfydd Clark, e di Elrond, interpretato da Robert Aramayo. Gli eventi coperti da questa produzione includeranno la forgiatura degli anelli del potere, l’ascesa del Signore Oscuro Sauron, e la caduta di Númenor. La prima stagione di questa serie, che ha avuto un astronomico budget di oltre 450 milioni di dollari, andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre.