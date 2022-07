The Gray Man – Recensione

La rivoluzione chiesta e suggerita da Netflix non poco tempo fa per quanto riguarda la produzione di lungometraggi comincia proprio da The Gray Man, film d’azione fortemente muscolare, con un cast di attori di primo richiamo e un’esperienza ricca di adrenalina capace di parlare ad un pubblico di ampio respiro.









I Grey Man sono agenti operativi della CIA che vengono utilizzati quando si presentano delicate operazioni da portare a termine. Dalla zona grigia – dunque in bilico tra legalità e riconoscimento ufficiale – emergono questi uomini che non sbagliano un colpo, addestrati sin da giovanissimi ad essere agenti operativi letali come un esercito di cento uomini, ma invisibili come fantasmi.

Sierra Six (Ryan Gosling) è uno degli ultimi agenti operativi e quando il nuovo supervisore capo della CIA deciderà di chiudere il programma Sierra, emergeranno i soliti fattacci di cospirazione politica, favori e mazzette. Mentre Sierra Six ha in mano un hard drive ricco di informazioni capace di far far scoppiare l’agenzia intera, la CIA gli mette alle calcagna un killer spietato e fuori di testa (Chris Evans) e lo scontro tra i due metterà infiammerà diverse capitali d’Europa, in uno spettacolo di azione, esplosione e stile da vendere.

The Gray Man sono i fratelli Russo che dopo aver firmato le due faticose avventure degli Avengers, Infinity War e Endgame, cercano di scrollarsi di dosso la quadratura tecnica per sperimentare un film che sembra uscito dalla mente di Michael Bay. Un tour delle miglior capitali europee da Berlino fino a Vienna senza dimenticare lidi asiatici, tutti luoghi dove esibirsi in inseguimenti, sparatorie ed esplosioni varie con la grazia di una tecnica registica granitica da parte dei due fratelli, che non dimenticano di sperimentare: camere piccole, droni e montaggio veloce ed accelerato, un po’ come già aveva fatto il buon George Miller per accelerare alcune scene del suo Mad Max Fury Road, ingredienti tecnici da leccarsi i baffi per elevarsi al di sopra della classica mediocrità e rendere il film riconoscibile alla mente anche dopo la visione.

The Gray Man è però anche un film che corre senza sosta verso il suo obiettivo, scordandosi di dare il giusto respiro alle scene presentate. Ogni attore interpreta perfettamente il personaggio assegnatogli e anche l’impassibile Ryan Gosling è una via di mezzo tra l’infallibilità di Ethan Hunt e la classe di James Bond, ma Sierra Six sembra nascondere ancora di più, qualche storia ancora da raccontare che meriterebbe un sequel dedicato, quasi come se questo fosse un assaggio generale per presentarci questo particolare eroe per poi chiedere allo spettatore se davvero ne vuole ancora di queste avventure.

Costato ben 200 milioni di dollari, rientra tra i tipi di prodotti su cui Netflix punta ora moltissimo, capaci di generare veri eventi blockbuster da gustare sia sul divano che in sala, dato che ormai il colosso dello streaming si sta totalmente aprendo a questa distribuzione in anteprima – ed esclusiva – per approdare anche in sala, così da mettere a tacere le solite critiche sulla sacralità del Cinema e relativa fruizione, che sia chiaro concetto sacro e condivisibile, ma tra Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, HBO Max e tutto il resto, è ormai chiaro che lo streaming è un’arma che si sta riproducendo nelle mani di diverse major, dunque impossibile far finta di nulla davanti una vera e propria rivoluzione di fruizione dell’audiovisivo.

The Gray Man dunque è il perfetto blockbuster estivo, in grado di raggiungere milioni di visualizzazioni e relativa attenzione in particolare per i nomi coinvolti, per poi trovarci di fronte un ottimo film muscolare, di sana azione, volutamente esagerato. Servirebbe qualche straccio di narrazione ulteriore per esaltarlo a dovere e chissà che questo primo sguardo non possa generare un sequel, soluzione che su alcuni prodotti Netflix sembra funzionare perfettamente (vedi The Old Guard).

VOTO 7

Genere: azione, thriller

Publisher: Netflix

Regia: Fratelli Russo

Colonna Sonora: Henry Jackman

Interpreti: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page

Durata: 122 minuti