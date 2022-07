Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco il trailer dell'SDCC

Continua la campagna di marketing de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Dopo il trailer di una decina di giorni fa, Amazon ha infatti approfittato della cornice del San Diego Comic Con per farci dare un’altro sguardo alla serie da lei prodotta, che ricordiamo uscirà in streaming su Prime Video il prossimo 2 settembre. Il trailer in questione, che trovate di seguito, si concentra in particolare su Galadriel, sulle sue preoccupazioni per l’ombra che attende in agguato, e sulla necessità di cercare alleati per fronteggiarla. Il video potrebbe anche includere un primo sguardo al grande cattivo dietro gli eventi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e cioè Sauron. Si tratta di una supposizione molto ben fondata intorno a un personaggio (e dunque a un attore) preciso, ma al momento non se ne ha conferma.