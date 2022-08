Scomparsa Nichelle Nichols, la tenente Uhura di Star Trek

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di Nichelle Nichols, al secolo Grace Dell Nichols, nota principalmente al grande pubblico per aver interpretato il ruolo della tenente Nyota Uhura in Star Trek. La donna è morta per cause naturali all’età di 89 anni.

Nichelle Nichols è stata tra le prime attrici afroamericane a interpretare un ruolo di rilievo in una serie televisiva, e soprattutto una figura di autorità, in un periodo – quello degli anni sessanta – in cui le persone di colore negli Stati Uniti stavano cercando di affermare i loro diritti. La Nichols è quindi diventata immediatamente un simbolo di questa lotta per essere riuscita ad abbattare, tramite la tenente Uhura, i pregiudizi e gli stereotipi razziali che volevano i personaggi di colore in ruoli defilati, o comunque di subordinazione rispetto agli altri.

Oltre alla serie originale di Star Trek, Nichelle Nichols ha interpretato il ruolo della tenente Uhura nella successiva serie animata e in tutti e sei i film comprendenti l’equipaggio della serie classica. Ha poi continuato la sua carriera di attrice, ma è diventata anche un’ambasciatrice della NASA impegnata soprattutto a sostenere l’arruolamento di donne e minoranze all’interno del programma spaziale statunitense.