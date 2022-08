Andor: vediamo il trailer ufficiale della serie Disney+

Disney ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Andor, la prossima serie TV ambientata nell’universo di Star Wars e in arrivo sul servizio di streaming Disney+.









Ambientato prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Guerre Stellari, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Nel cast troveremo non soltanto Diego Luna, che torna a vestire i panni del protagonista Cassian Andor, ma anche Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. La serie sarà composta da dodici episodi, dei quali i primi tre debutteranno su Disney+ il 21 settembre.