Sonic 3: il film ha una data di uscita ufficiale

Per un lungo periodo, la storia degli adattamenti cinematografici di videogiochi è stata sinonimo di fallimenti e delusioni, o nei casi più fortunati di esperimenti così bizzarri da diventare cult a loro modo. Fortunatamente, gli ultimi anni hanno visto un’inversione di questa tendenza, e uno degli esempi migliori in merito è sicuramente la serie di film dedicati a Sonic. Dopo che il secondo capitolo, qui recensito da Gabriele Barducci, ha introdotto Tails e Knuckles al colorito cast dei personaggi, un terzo film si profila all’orizzonte. Per vedere il film che risponde al nome di Sonic 3, però, ci sarà da portare un po’ di pazienza: l’account ufficiale Twitter dedicato al porcospino blu ha infatti rivelato che la produzione arriverà nei cinema il 20 dicembre 2024. Insomma, mettetevi comodi.

