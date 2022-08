The Last of Us: HBO mostra le prime sequenze della serie TV

Nel presentare il palinsesto della prossima stagione televisiva, HBO ha confezionato un video che include anche le prime sequenze di The Last of Us, la serie TV tratta dall’omonimo videogioco targato Naughty Dog.









Nel caso in cui voleste sorvolare sugli altri show televisivi, il contenuto che vi interessa inizia dal minuto 1:44 del video presente qui in alto. Il brevissimo teaser mostra non soltanto Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, ma anche un rapido sguardo ai resti di un clicker e a Bill, il personaggio interpretato da Nick Offerman.

Difficile dare un giudizio su queste prime sequenze, ma perlomeno sembra che l’atmosfera del videogioco sia stata ricreata fedelmente. È probabile che ciò dipenda dal coinvolgimento diretto di Naughty Dog e di Neil Druckmann nel progetto: quest’ultimo riveste il ruolo di produttore esecutivo della serie.

Vi ricordiamo che la serie di The Last of Us sarà composta da dieci episodi e debutterà l’anno prossimo su HBO.