Twisted Metal: terminate le riprese della prima stagione della serie TV

Le riprese della serie TV di Twisted Metal sono appena terminate, come confermato dallo showrunner Michael Jonathan Smith con un messaggio su Twitter. Smith ha fatto sapere che l’intera prima stagione è stata completata, ma ora lo show entrerà in post-produzione prima di vedere la luce sul servizio di streaming Peacock nel 2023, perlomeno negli USA. Nessuna notizia, invece, circa un eventuale approdo della serie in Italia.

Ispirato all’omonimo franchise di videogiochi PlayStation, Twisted Metal seguirà le vicende di un anonimo corriere interpretato da Anthony Mackie (Falcon and the Winter Solider) mentre prova a consegnare delle importanti provviste in una landa desolata senza legge. Qui dovrà scontrarsi con numerosi teppisti e fanatici in combattimenti all’ultimo proiettile su veicoli improvvisati. Nel cast della serie TV troveremo anche Will Arnett (Arrested Development), Neve Campbell (Scream), Thomas Haden Church (Spider-Man 3), e Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine).