Cyberpunk: Edgerunners, ecco la data di uscita dell'anime targato Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita di Cyberpunk: Edgerunners, l’anime realizzato da Studio Trigger in collaborazione con CD Projekt RED. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer NSFW, pertanto occhio a dove vi trovate mentre lo visionate.









Tutti i dieci episodi della serie standalone saranno trasmessi in contemporanea a partire dal prossimo 13 settembre. Cyberpunk: Edgerunners racconta la storia di David Martinez, un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. In seguito a una tragedia personale, David decide di prendere il controllo del proprio destino diventando un edgerunner, un mercenario fuorilegge noto anche come cyberpunk.