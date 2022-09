NieR Automata Ver1.1a: diamo un primo sguardo all'anime

In queste ore è stato pubblicato un video ufficiale che ci permette di dare un primo sguardo a NieR Automata Ver1.1a, l’anime tratto dal videogioco di Square Enix e PlatinumGames.









Il lungo video, purtroppo disponibile nella sola lingua giapponese, vede il game director Yoko Taro e il regista dell’anime Ryoji Masayuma parlare della serie animata. I due spiegano che l’anime differirà in vari punti dal videogioco: i due spiegano che la storia di NieR Automata aveva senso in quanto videogioco, ma con il passaggio a un medium diverso si è resa necessaria una rielaborazione della sceneggiatura. In cosa differiranno i due prodotti non è dato sapere, ma conoscendo Yoko Taro possiamo star certi che l’anime riserverà più di qualche sorpresa.

Il filmato offre anche alcune sequenze tratte direttamente dall’anime di NieR Automata, di cui è stata annunciata anche la finestra di uscita giapponese: nel paese asiatico, infatti, la serie debutterà nel corso del prossimo mese di gennaio 2023.

Nel frattempo vi ricordiamo che il videogioco sarà presto disponibile anche su Nintendo Switch, dove farà capolino il 6 ottobre. NieR Automata è già disponibile su PC e console PlayStation e Xbox.