Netflix annuncia che Onimusha diventerà una serie TV

Netflix ha annunciato con un tweet una nuova importante collaborazione con Capcom: la piattaforma di streaming e lo sviluppatore sono al lavoro per la realizzazione di un anime ispirato al videogioco Onimusha. L’animazione è nelle mani di Sublimation, mentre Takashi Miike e Shinya Sugai sono i co-creatori e registi della serie. Oltre alla notizia che Musashi Miyamoto, protagonista della storia, si conformerà all’attore Toshiro Mifune, nel tweet appaiono anche alcune immagini tratte dalla serie. Chissà se il successo (sperato) dell’anime porterà lo sviluppatore a creare un nuovo capitolo al franchise di Onimusha, inattivo ormai da anni.

Questo è solamente uno dei numerosi adattamenti di videogiochi da parte di Netflix, ricordiamo per esempio l’anime basato su Dragon’s Dogma, nato anch’esso da una precedente collaborazione tra piattaforma di streaming e Capcom.

It's your first look at ONIMUSHA, an anime based on CAPCOM's legendary game. Created by Takashi Miike and Shinya Sugai from Sublimation, with Musashi Miyamoto modeled after Toshiro Mifune #TUDUM#TUDUMjapan#ONIMUSHA#鬼武者 pic.twitter.com/oeX6FO2hWS

— Netflix Anime (@NetflixAnime) September 25, 2022