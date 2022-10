The Medium: il videogioco horror sarà il soggetto di una serie TV

Un altro videogioco sta per fare il salto verso il piccolo schermo, ossia The Medium: l’horror di Bloober Team diventerà il soggetto di una serie TV prodotta da Platige Image. Ne ha dato notizia lo stesso sviluppatore polacco tramite il suo sito web ufficiale.

Il progetto potrà godere della supervisione di Tomasz Bagiński e Piotr Babieno. Il primo è un celebre regista polacco che in passato ha ricevuto una candidatura all’Oscar per il miglior cortometraggio per The Cathedral, mentre il secondo è il CEO di Bloober Team e l’autore della sceneggiatura di The Medium. Da notare che Bagiński riveste anche il ruolo di produttore esecutivo della serie Netflix ispirata a The Witcher.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli nè sulle tempistiche né sulle modalità di distribuzione di questa nuova serie TV.