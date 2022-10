The Witcher: Henry Cavill lascia la serie Netflix

Mentre aspettiamo il debutto della terza stagione di The Witcher, Netflix ed Henry Cavill hanno fanno sapere che l’attore prenderà una strada diversa e non vestirà più i panni di Geralt di Rivia.

A partire dalla quarta stagione, già confermata, sarà Liam Hemsworth a interpretare il celebre strigo. “Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, ma sto per posare il mio medaglione e le mie spade,” ha dichiarato Henry Cavill. “Al mio posto, sarà il fantastico Liam Hemsworth a vestire i panni del Lupo Bianco. A lui passo il testimone con la più alta reverenza per il tempo speso interpretando Geralt.”

Anche Liam Hemsworth ha voluto spendere qualche parola per commentare il passaggio di testimone: “Da fan di The Witcher sono entusiasta dell’opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, ed è un onore per me poter raccogliere il testimone e impugnare le spade del Lupo Bianco per il prossimo capitolo delle sue avventure.”

La terza stagione di The Witcher, che vedrà per l’ultima volta Henry Cavill nei panni di Geralt, dovrebbe essere trasmessa su Netflix nell’estate del prossimo anno.