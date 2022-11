Gears of War diventerà il soggetto di un film e di una serie animata

Sono parecchi anni ormai che si vocifera di un possibile film di Gears of War, tuttavia in queste ultime ore pare che qualcosa si stia finalmente muovendo. The Coalition e Netflix hanno infatti annunciato di aver stretto una partnership per trasporre la celebre saga videoludica di Markus Fenix e compagni in un lungometraggio.

Non è tutto, però, giacché il colosso dello streaming ha fatto sapere che al film farà seguito anche una serie televisiva animata. Quest’ultima non sarà un prodotto per bambini, e ci mancherebbe visto il soggetto, ma sarà rivolta a un pubblico adulto. Sia The Coalition che Netflix non escludono di proseguire la collaborazione in futuro, lasciando intendere che al film e alla serie animata di Gears of War potrebbero fare seguito ulteriori progetti.