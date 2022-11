Black Panther: Wakanda Forever - Recensione

Un film difficile questo Black Panther: Wakanda Forever, che si costruisce sulla scomparsa di Chadwick Boseman e che necessita di trovare una nuova Pantera Nera per il Wakanda, ormai paese che si è mostrato al mondo e adesso sotto gli occhi di tutti, oltre che ferito della perdita del suo protettore.









È terribilmente difficile catalogare Black Panter: Wakanda Forever. Da una parte la pellicola ha un tono narrativo decisamente inedito per i recenti standard Marvel, e in parte tutta questa Fase 4 cinematografica è stata strettamente e brillantemente sperimentale, attirandosi le ire dei fan più accaniti mentre gli scettici hanno visto voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

Wakanda Forever dunque è un film assolutamente particolare, ipertrofico potrei dire, una narrazione terribilmente dilatata (quasi 160 minuti) per un contenuto praticamente esiguo, frammentato, ricco di tantissimi spunti che si perdono a favore di una scena d’azione o di uno snodo narrativo conseguenziale che ne deve seguire, il più delle volte, mal narrato o privo di coerenza.

Si potrebbe facilmente bollare Black Panther: Wakanda Forever come un film brutto, ma così non è: Ryan Coogler è un regista che ha dimostrato di avere una mano ferrea e consapevole, riuscendo a far veicolare temi e messaggi con una costruzione di immagini sempre precisa. Certo, con Black Panther qualcosa si perdeva nel finale e complessivamente è sempre stato un film con un ego pazzesco e una riuscita mediamente accettabile, Wakanda Forever invece cerca di essere etero, imponente, globale, ma tutto si costruisce su Letitia Wright (Shuri, la sorella di T’Challa) attrice che non sorregge professionalmente il film.

Dunque ecco che arrivano i tanti co-primari, anche troppi, mettendoci dentro anche Riri Williams (Iron Heart) che lascia poco all’economia della trama, se non per puntellare una parentesi di eredità che si tramanda nel genere femminile. Meglio allora la Ramonda di Angela Bassett, madre che perde un figlio e si ritrova con il suo paese vittima di predatori esterni, giacché il film riesce almeno nella sua prima mezz’ora, a fare una parentesi brillante sul delicato equilibrio geopolitico che il mondo vive ogni giorno e guardando agli eventi che capitano tra Russia e Ucraina non possiamo non notare un destino ironico quanto beffardo e cinico.

La guerra dunque viene dall’acqua, da Namor che chiede alle nuove regnanti, Ramonda e Shuri, di mantenere una tregua e di proteggere i due regni, quello di terra del Wakanda e quello sott’acqua di Namor, ma come capita spesso basterà una miccia, un dubbio, un’incomprensione per far scoppiare una guerra. Qui Shuri e Namor dovranno spogliarsi dei loro ruoli all’interno delle comunità per riscoprirsi uomini e donne, figli e figlie, fratelli e sorelle.

Black Panther: Wakanda Forever dunque come già detto non è un brutto film, ma si perde in discorsi allungati all’inverosimile, persi in panegirici sulla convivenza quando poi la richiesta e l’obiettivo finale è la pirotecnica azione da goderci sul grande schermo. Ancora una volta il giocattolo Marvel sul rompe sul più bello: parte subito in quinta con temi e costruzioni emozionali in sequenze davvero impressionanti, per poi cadere quarto d’ora dopo quarto d’ora.

Anche come film omaggio a Chadwick Boseman, difficilmente riuscirà ad emozionare.

VOTO 7

Genere: avventura, fantascienza

Publisher: Disney

Regia: Ryan Coogler

Colonna Sonora:

Interpreti: Letitia Wright, Michael B. Jordan, Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong’o

Durata: 161 minuti