Dragon Age: Absolution debutta su Netflix a dicembre

Netflix ha confezionato un nuovo trailer di Dragon Age: Absolution, la serie TV animata ispirata all'omonima saga di videogiochi di ruolo, annunciandone la data di messa in onda sulla piattaforma di streaming.









Questa la sinossi dell’opera realizzata da Red Dog Culture House in collaborazione con BioWare: “Quando una rapina ai danni dell’uomo più potente di Tevinter va a rotoli, una mercenaria elfica di nome Miriam (Kimberly Brooks) è costretta a una disperata lotta per la sopravvivenza. Per salvare se stessa e i suoi amici, Miriam dovrà affrontare il tragico passato da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita.”

La serie di Dragon Age: Absolution è formata da un totale di sei episodi della durata di trenta minuti ciascuno e sarà disponibile su Netflix dal 9 dicembre. Di seguito il poster ufficiale dell’opera.