The Witcher: Blood Origin, ecco il teaser trailer della serie prequel

Netflix ha confezionato un nuovo teaser trailer di The Witcher: Blood Origin, la serie televisiva che funge da prequel alle vicende narrata nella serie principale con protagonista Henry Cavill (ancora per poco).









Ambientata circa 1200 anni prima delle vicende di Geralt e compagni, The Witcher: Blood Origin segue un gruppo di emarginati del mondo degli elfi che intrapre una sanguinosa missione contro una forza inarrestabile. Scritto da Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich, quest’ultima già showrunner della serie principale, con il supporto e la consulenza dell’autore dei romanzi Andrzej Sapkowski, questo prequel in quattro parti può contare sulla presenza nel cast di Sophia Brown, Laurence O’Fuarain e Michelle Yeoh. È proprio sul personaggio interpretato da quest’ultima, l’elfa Scian, che si focalizza il video qui in alto.

La serie, che offrirà anche qualche informazione più dettagliata sul fenomeno della Congiunzione delle Sfere, sarà disponibile in streaming su Netflix dal 25 dicembre.