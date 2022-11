NieR Automata: il nuovo teaser dell'anime ci presenta Adam e Eve

Aniplex ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a NieR Automata ver1.1a, l’anime ispirato al videogioco di Yoko Taro: in questo nuovo video ci vengono mostrati per la prima volta Adam e Eve, due figure centrali nella trama dell’opera.









Nella versione in lingua originale, Adam e Eve saranno doppiati rispettivamente da Daisuke Namikawa e Tatsuhisa Suzuki. La diffusione del teaser trailer è stata accompagniata da un nuovo poster ufficiale che mostra entrambi i personaggi.

Segnaliamo, infine, che NieR Automata ver1.1a verrà trasmesso in Giappone a partire da gennaio 2023. Per il momento non si conoscono ancora eventuali piani di distribuzione per l’Occidente.