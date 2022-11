NieR Automata: ancora un teaser per l'anime, questa volta su Lily

Dopo il teaser dedicato ad Adam ed Eve diffuso pochi giorni fa, ecco che Aniplex ha pubblicato un altro breve video promozionale per NieR Automata ver1.1a, questa volta con protagonista l’androide Lily.









Nella versione in lingua originale, Lily sarà doppiata da Atsumi Tanezaki. Da notare che Lily non è presente nel videogioco, bensì è un personaggio introdotto per la prima volta nel manga e poi trasposto anche nell’adattamento teatrale di NieR Automata. Per l’occasione è stato pubblicato anche il nuovo poster che trovate in calce all’articolo.

Vi ricordiamo che l’anime di NieR Automata verrà trasmesso in Giappone a partire da gennaio 2023, mentre ancora non sappiamo se ed eventualmente quando l’adattamento approderà in Occidente.