Dragon Age Day: tutte le novità dall'evento di BioWare

Come ogni anno, anche oggi si celebra il Dragon Age Day, il giorno in cui BioWare festeggia la sua serie di videogiochi di ruolo fornendo aggiornamenti sui progetti in lavorazione.

Quest’anno la compagnia ha unito le forze con Trans Empowerment Project, un’organizzazione no-profit che si occupa di supportare le persone più marginalizzate della community queer, tra cui i disabili e le persone di colore transessuali. Per supportare il lavoro del TEP è possibile effettuare una donazione tramite Tiltify.

Sono stati diffusi anche dei nuovi poster di Dragon Age: Absolution, la serie animata in sei parti che andrà in onda su Netflix dal 9 dicembre.

Infine, è stato diffuso un nuovo teaser di Dragon Age: Dreadwolf, i cui lavori hanno da poco superato la fase alpha. Quello che segue è un video dal taglio cinematografico tratto direttamente dal gioco in uscita prossimamente su PC e console.