The Last of Us: vediamo il nuovo trailer in italiano della serie TV

In questi giorni è stato pubblicato un nuovo trailer della serie TV di The Last of Us, che oggi vi proponiamo nella sua versione in italiano.









La serie prodotta da HBO e ispirata all’omonimo videogioco targato Naughty Dog debutterà in Italia il prossimo 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti d’America. Questa la sinossi: “La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.”

Ricordiamo che la serie è scritta da Craig Mazin, già autore di Chernobyl, e da Neil Druckmann, game director del videogioco originale. Nella serie troveremo Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie.