Amazon mette in cantiere una serie TV su God of War

In queste ore Amazon ha confermato di aver ordinato la produzione di una serie TV dedicata a God of War, il celebre franchise targato PlayStation che proprio quest’anno ha visto la pubblicazione dell’ultimo capitolo videoludico, Ragnarok.

La serie debutterà prossimamete sul servizio di streaming Prime Video e, come riportato da Deadline, sarà incentrata sulla saga nordica di Kratos. La serie TV di God of War sarà il frutto di una co-produzione tra Sony Pictures Television e Amazon Studios, mentre sarà scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby. Lo showrunner sarà Rafe Judkins, già autore della serie La ruota del tempo, sempre su Prime Video.

Quella su God of War non è l’unica serie TV in cantiere che prende ispirazione dai franchise PlayStation: Sony sta infatti collaborando con Netflix per la realizzazione di una serie su Horizon, mentre a breve debutterà la serie TV ispirata a The Last of Us.