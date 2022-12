Death Stranding: in lavorazione un film, coinvolto Kojima

Kojima Production e Hammerstone Studios hanno annunciato di essere al lavoro su un film ispirato a Death Stranding, la serie di videogiochi ideata da Hideo Kojima.

La notizia è stata riportata sulle colonne di Deadline, dove leggiamo che l’adattamento cinematografico verrà finanziato interamente da Hammerstone Studios. Tra i produttori della pellicola troviamo anche Hideo Kojima, direttamente coinvolto nel progetto. “Non potrei essere più felice per questa nuova partnership con Hammerstone Studios,” ha dichiarato il game designer giapponese, “Si tratta di un momento di svolta per il franchise e non vedo l’ora di collaborare con loro per portare Death Stranding sul grande schermo.”

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, pertanto non si conoscono ancora tutti i dettagli sul casting e sulla regia. Nel frattempo Hideo Kojima ha da poco svelato Death Stranding 2 (titolo provvisorio), il sequel per PlayStation 5 presentato durante gli ultimi The Game Awards.