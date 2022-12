In queste ore è stato pubblicato un nuovo trailer di NieR: Automata ver1.1a, l’anime tratto dal videogioco di Square Enix e PlatinumGames, il quale ne annuncia anche la data di messa in onda giapponese.









Sapevamo già che l’anime sarebbe andato in onda all’inizio del 2023, ma ora sappiamo che la serie partirà esattamente il 7 gennaio. Sappiamo, inoltre, che NieR: Automata ver1.1a verrà distribuito da Crunchyroll, tuttavia non si conoscono ancora i piani della sua messa in onda in Occidente.