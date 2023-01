Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo trailer in italiano

In queste ore è stato pubblicato il nuovo trailer in italiano di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il prossimo film dei Marvel Studios che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.









Nel film vedremo Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Il film mostrerà anche l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 15 febbraio.