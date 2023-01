John Carpenter vorrebbe dirigere un film di Dead Space

Alla veneranda età di 75 anni, il leggendario regista John Carpenter non ha certo perso l’interesse per il grande schermo, tant’è che in un’intervista concessa ai taccuini di Variety ha appena confessato che gli piacerebbe dirigere un film di Dead Space.

“Sono un grandissimo fan dei videogiochi, li ho giocati tutti [i Dead Space],” ha dichiarato Carpenter. “Stavo guardando con interesse alcune nuove telecamere digitali, le RED, quando mi è capitato di accennare al fatto che mi piacerebbe fare un film su Dead Space. Da allora chiunque mi chiede ‘Quando lo farai?’ e io rispondo che non lo farò. Credo che abbiano già chiamato un altro regista e non mi hanno chiesto di farlo. Quindi fintanto che nessuno me lo chiede, non lo farò.”

Secondo John Carpenter, dunque, qualcuno starebbe già lavorando a un film di Dead Space. Si tratta di un’indiscrezione non confermata che al momento è priva di riscontri, per questo motivo vi invitiamo a prenderla con le proverbiali molle. In ogni caso, Carpenter si dice particolarmente impaziente di giocare al remake di Dead Space che uscirà tra pochi giorni, da buon appassionato della serie.