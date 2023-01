NieR Automata: l'anime è stato temporaneamente sospeso

Brutte notizie per chi sta visionando l’anime di NieR Automata, dipsonibile anche in Italia sulla piattaforma Cruncyroll: la messa in onda è stata temporaneamente sospesa a causa del rialzo della curva dei contagi da Covid-19 in Giappone.

In un comunicato stampa ufficiale (tradotto da Siliconera), la produzione fa sapere che i nuovi episodi di NieR Automata ver1.1a verranno diffusi prossimamente, tuttavia non è ancora possibile fissare una data precisa. Nel comunicato sono presenti anche le scuse nei confronti degli spettatori. Nel frattempo, in Giappone verranno trasmesse le repliche dei primi tre episodi dell’anime.