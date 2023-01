Amazon starebbe lavorando a una serie TV di Tomb Raider

Non solo un videogioco, come il prossimo titolo in sviluppo presso Crystal Dynamics e co-prodotto da Amazon: il colosso dell’e-commerce starebbe lavorando anche a una serie TV di Tomb Raider.

Secondo quanto apprendiamo dalle colonne dell’Hollywood Reporter, Amazon avrebbe ingaggiato l’attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge per la stesura dello script di una serie televisiva dedicata proprio alle avventure di Lara Croft. Phoebe Waller-Bridge, nota principalmente per la serie comedy-drama Freabag e per aver partecipato alla scrittura della sceneggiatura di No Time to Die, dovrebbe essere anche una degli executive producer assieme a Ryan Andolina e Amanda Greenblatt. Stando alle prime informazioni, l’attrice non avrebbe intenzione di interpretare alcun ruolo nella serie.

Non si conoscono ulteriori dettagli, pertanto è probabile che il progetto sia ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo, ma sarebbe in linea con la mossa di Amazon di pubblicare il prossimo videogioco di Tomb Raider. Che serie TV e gioco siano in qualche modo collegati?