Street Fighter: Legendary starebbe lavorando a un film in live action

Sembra che ci sia un nuovo film in live action di Street Fighter in produzione, perlomeno stando a quanto riportato sulle colonne di IGN.

La redazione della testata statunitense ha infatti riportato che Legendary Entertainment è entrata in possesso dei diritti televisivi e cinematografici di Street Fighter. La compagnia di produzione fa sapere che lavorerà assieme a Capcom per realizzare nuovi progetti mediali.

Quello in lavorazione presso Legendary Entertainment sarebbe il terzo film in live action di Street Fighter: il primo raggiunse le sale di tutto il mondo nel 1994 e contava su un cast formato da Jean-Claude Van Damme, Ming-Na Wen, Kylie Minogue e Raúl Juliá, giusto per citarne alcuni. Successivamente, nel 2009, venne distribuito Street Fighter – La Leggenda, una pellicola incentrata sulla figura di Chun-Li, interpretata nel film da Kristin Kreuk.

A questo punto è molto probabile che sia Capcom che Legendary vogliano cavalcare l’onda di Street Fighter 6, la cui uscita su PC e console è prevista il prossimo 2 giugno.