Bloodborne: spunta un rumor su un possibile film

Nel corso del weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle è saltato fuori un rumor su un possibile film di Bloodborne in lavorazione presso Sony Pictures.

La fonte di questa indiscrezione è l’insider cinematografico Daniel Richtman (via ResetEra), il quale ha dichiarato che l’adattamento sul grande schermo dovrebbe essere scritto da Darren Lemke, accreditato in Lost, Shazam! e The Wheel of Time, e prodotto da Lorenzo di Bonaventura (G.I. Joe e Transformers).

Il rumor è da prendere con le dovute cautele, tuttavia va detto che negli ultimi anni Sony sta puntando molto sulle trasposizioni dei franchise PlayStation su piccolo e grande schermo, dai film di Uncharted e Gran Turismo alle serie di The Last of Us e Twisted Metal. Alla luce di ciò, dunque, un film di Bloodborne appare piuttosto plausibile.