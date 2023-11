The Legend of Zelda: Nintendo lavora a un film in live action

Dopo i film di Detective Pikachu e di Super Mario Bros., ecco che Nintendo è pronta a portare sul grande schermo anche un’altra delle sue serie più celebri: quella di The Legend of Zelda.

La Casa di Kyoto ha difatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Sony Pictures Entertainment e Arad Productions per la realizzazione di un film in live action basato proprio su The Legend of Zelda. La pellicola sarà prodotta da Shigeru Miyamoto per Nintendo e da Avi Arad, il presidente di Arad Productions che in passato ha contribuito a creare il Marvel Cinematic Universe.

Nella nota stampa è già stato fatto il nome del regista che dirigerà il film: si tratta di Wes Ball, noto principalmente per la serie di Maze Runner.