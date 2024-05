Il film di Just Cause torna a farsi vivo, annunciate novità

Del film di Just Cause si parla ormai da anni, tuttavia ora sembra muoversi qualcosa. Secondo quanto segnalato dall’Hollywood Reporter, l’adattamento della celebre saga videoludica dovrebbe essere prodotta da Universal Pictures e diretta da Ángel Manuel Soto, già regista di Blue Beetle.

Tra i produttori troviamo Kelly McCormick e David Leitch, i quali hanno prodotto sia The Fall Guy che Nobody tramite la loro etichetta 87North. Tra gli altri producer troviamo anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson, impegnati in passato con gli adattamenti di Tomb Raider e Sonic the Hedgehog.

Chiudiamo segnalando che il progetto sarebbe ancora nelle fasi embrionali della lavorazione.