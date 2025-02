Clair Obscur: Expedition 33 diventerà il soggetto di un film

Sebbene manchino ancora due mesi all’uscita di Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive ha già stretto un accordo con la società di produzione Story Kitchen per la messa in cantiere di un film in live action ispirato al videogioco.

La notizia è stata riportata sulle colonne di Variety, dove leggiamo che la pellicola sarà prodotta da Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Timothy I. Stevenson ed Elena Sandoval. “Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare il mondo ricco e immersivo di ‘Expedition 33’ sul grande schermo,” hanno dichiarato i fondatori di Story Kitchen Johnson e Goldberg. “La narrazione avvincente del videogioco e i personaggi complessi forniscono una solida base per un’esperienza cinematografica che troverà riscontro sia tra i giocatori che tra gli spettatori.”

Al momento non si conoscono né gli attori che parteciperanno al progetto, né chi dirigerà la pellicola. Nel frattempo vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 sarà disponibile il 24 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre incluso al day one nel catalogo del servizio Game Pass.