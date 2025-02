Beyond: Due Anime diventerà una serie TV prodotta da Elliot Page

In un periodo storico dove i prodotti televisivi e cinematografici ispirati ai videogiochi sono ormai all’ordine del giorno, anche Beyond: Due Anime avrà la sua serie TV ufficiale.

Lo veniamo a sapere grazie a un articolo pubblicato su Deadline, dove leggiamo che Elliot Page ha acquisito i diritti televisivi del videogioco di Qauntic Dream tramite la sua società di produzione, Pageboy Productions. Page vestì i panni della protagonista del gioco, Jodie Holmes, dichiarando che il lavoro svolto per Beyond: Due Anime è stata l’esperienza più impegnativa e appagante della sua carriera.

“Questo adattamento onorerà il retaggio del videogioco puntando su nuove prospettive“, ha affermato Matt Jordan Smith, Head of Development and Production di Pageboy Productions. “Affrontare le questioni della sopravvivenza e il modo in cui decisioni prese in una frazione di secondo possono alterare non solo le nostre vite, ma anche quelle degli altri, è fondamentale per raccontare questa storia“.

“Siamo assolutamente entusiasti di collaborare di nuovo con Elliot Page a questo progetto“, ha dichiarato l’autore e director di Quantic Dream, David Cage. “Sono rimasto sbalordito dalle sue performance nel gioco e non riuscivo a pensare a nessun altro che potesse raccontare questa storia con la stessa passione su un altro medium. Beyond: Due Anime è un gioco molto speciale per milioni di giocatori in tutto il mondo che sono stati toccati dalla storia di Jodie e Aiden e dal loro viaggio nella vita e oltre. So che Elliot ha tutto il talento e l’istinto per renderlo qualcosa di veramente unico in TV“.

Il progetto è ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo. Ulteriori dettagli verranno diffusi prossimamente.