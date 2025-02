Hasbro e Legendary insieme per un film su Magic: The Gathering

Hasbro Entertainment e Legendary hanno siglato un accordo di collaborazione per la creazione di un film in live action su Magic: The Gathering. Le due società fanno sapere che i piani prevedono non solo la realizzazione di un lungometraggio, ma anche eventuali serie TV e altri contenuti da sviluppare man mano che l’universo si espande.

“Siamo orgogliosi di essere custodi attenti di proprietà intellettuali uniche e amate, e nessuna proprietà intellettuale si adatta meglio a questa descrizione di Magic: The Gathering,” ha dichiarato Mary Parent, Chairman of Worldwide Production di Legendary. “Insieme al fantastico team di Hasbro, non vediamo l’ora di creare un universo multimediale che entusiasmi i fan di lunga data e crei un’ampia ondata di nuovi fan.”

“Si tratta di una partnership entusiasmante e complementare, che unisce uno dei marchi più iconici del mondo con un produttore potente e collaudato,” ha affermato Zev Foreman, Head of Film di Hasbro Entertainment. “Magic: The Gathering ha ispirato decenni di world-building epici e di narrazione creativa. È una combinazione perfetta per l’approccio diversificato di Legendary alle IP di rilievo e siamo entusiasti di lavorare insieme per costruire un nuovo universo di Magic: The Gathering.”