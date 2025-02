Twisted Metal: la serie TV disponibile su PlayStation Plus Premium

Sony ha annunciato l’arrivo della serie TV di Twisted Metal in Italia in esclusiva per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium.

La serie ispirata all’omonimo franchise videoludico debutterà l’11 febbraio su Sony Pictures Core, l’app disponibile sia su PS4 che su PS5.

Twisted Metal è un’action-comedy composta da 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Racconta la storia di John Doe, un corriere chiacchierone incaricato di consegnare un misterioso pacchetto attraverso una landa desolata e post-apocalittica degli Stati Uniti d’America: durante il suo viaggio, affronterà bande di predoni violenti e veicoli distruttivi, incontrando personaggi come Quiet, una fuggitiva con un passato tormentato, e Sweet Tooth, un clown psicopatico. Il cast può contare sulla presenza di Anthony Mackie, nel ruolo del protagonista, del wrestler Samoa Joe e di Will Arnett, come voce di Sweet Tooth.

Tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili su Sony Pictures Core che offre ai giocatori PlayStation l’accesso ad un vasto catalogo di oltre 2.000 titoli (tra film e serie TV) da noleggiare o acquistare. Inoltre, gli abbonati al PlayStation Plus Premium, come parte dello loro sottoscrizione, possono usufruire di una speciale libreria composta da oltre 100 produzioni targate Sony Pictures.