Annunciato il film di Elden Ring guidato da Alex Garland

Bandai Namco Entertainment ha annunciato di aver stretto un accordo con la casa di produzione A24 per la realizzazione di un film in live action di Elden Ring, il celebre action RPG sviluppato da FromSoftware.

È stato comunicato che il progetto sarà guidato da Alex Garland, sceneggiatore e regista noto principalmente per Ex Machina, Civil War e Warfare. Alla realizzazione dell’adattamento collaboreranno anche i produttori Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA, nonché George R. R. Martin e Vince Gerardis.

Sul versante videoludico, ricordiamo che a brevissimo uscirà lo spin-off cooperativo Elden Ring Nightreign, la cui pubblicazione è prevista il 30 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Mentre quest’anno verrà pubblicato Elden Ring Tarnished Edition, ossia una versione per Nintendo Switch 2 del videogioco di ruolo che comprende anche l’espansione Shadow of the Erdtree.