Death Stranding: non solo film, anche un anime in lavorazione

Non c’è solo un film di Death Stranding in produzione: Hideo Kojima ha confermato di essere al lavoro anche su un adattamento anime della sua serie di videogiochi.

In un’intervista pubblicata sulle colonne di Vogue Japan, il game designer nipponico ha dichiarato che punta a creare un progetto di Death Stranding che possa esprimere il suo potenziale solo attraverso il grande schermo. Ricordiamo che il film sarà prodotto da A24 e verrà diretto da Michael Sarnoski, già regista di A Quiet Place: Day One e Pig. Allo stesso tempo, Kojima ha in cantiere anche un anime che approfondisca ulteriormente il franchise.

Naturalmente non conosciamo ulteriori dettagli relativi a questo progetto, ma vi ricordiamo che a breve uscirà Death Stranding 2: On The Beach, il cui lancio su PS5 è previsto il 26 giugno.