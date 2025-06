Probabilmente la sfida più difficile per Karate Kid: Legends è quella di imbastire un discorso relativamente solido e appassionante ad un franchise che proprio nel recente spin-off televisivo (Cobra Kai) ha trovato la miglior prosecuzione della storia degli storici personaggi di Johnny Lawrence e Daniel laRusso.

In qualche modo, proprio da lì si parte, giacché il franchise torna ancora a calcare il tatami di Karate Kid, ma non per questo dimentica cosa

successo fino a questo momento:, dove ritroviamo un nuovo ragazzo che abbandona la sua città in Cina con la famiglia, per trasferirsi a New York. Da qui inizia il classico percorso nella ricerca di nuovi amici, la (ri)scoperta delle arti marziali e la contaminazione da chi gli ha insegnato le basi, ripescando il personaggio di Jackie Chan visto in The Karate Kid (2010) affiancato dallo storico Daniel LaRusso. In una totale mescolanza di attori e personaggi, è proprio, unendo ben tre diversi filoni sotto un’unica ala, con la già riuscita operazione Cobra Kai a benedire il tutto.

E l’operazione funziona. Spesso non come dovrebbe, ma siamo ben lontani dalle bruttissime operazioni del già citato The Karate Kid, con una scrittura più sciolta e briosa, raccogliendo le briciole di ciò che ha seminato Cobra Kai almeno nel virtuosismo dei combattimenti, nella contaminazione delle coreografie tra Kung Fu e Karate beneficiando anche di una ricerca estetica nel rappresentare i danni dei colpi inferti sul grande schermo, come se fossimo in un videogioco.

A far vacillare il progetto è una piccola rivoluzione nella trama che si adagia su alcuni cambi riguardo i classici stilemi narrativi della saga, in particolare l’introduzione del personaggio di Joshua Jackson, un ex pugile con qualche debito di troppo che chiede al giovane di insegnargli il Kung Fu, non si amalgama con tutto il resto della storia, almeno nella misura in cui uno spettatore dovrebbe empatizzare come rispecchiarsi nel protagonista, tolta la solita parentesi romantica con la figlia dello stesso.

Ma Legends sembra prediligere non tanto la sperimentazione, bensì la contaminazione e non lo nasconde mai. Non nega nulla del franchise, tanto le origini gloriose, quanto i brutti remake o l’esaltante Cobra Kai, tutto è lì dentro, esattamente come il giovane Li Fong protagonista, tutto viene gettato sul campo di battaglia, assumendo una forma poco convenzionale, ma non per questo difettosa.

Il matrimonio finale è peculiare, con i suoi ritmi blandi e la copertura dei classici step riguardo un piccolo torneo di strada che Li Fong dovrà scalare a suon di vittorie. L’avversario è uno di quelli monodimensionali, adolescente irascibile perché sì, senza troppe motivazioni, dunque i fari dell’attenzione sono tutti per i protagonisti, tanti, forse troppi tra due sensei, il giovane atleta, la sua famiglia e l’incursione dell’ex pugile e si percepisce una sensazione di stanca, di essere arrivati alla fine subendo almeno buona metà del film, ma guardandolo da lontano e con occhi dolci, è la riproposizione dello schema di quel Cinema per ragazzi che nel tempo si è perso.

In quel modo allora sì, funziona e proprio a quel tipo di pubblico sembra indirizzarsi il film. Per tutti gli appassionati di Cobra Kai: attendete l’inizio dei titoli di coda per una sorpresina, sempre a sottolineare quel discorso di appartenenza a un universo condiviso.

VOTO 6.5

Genere: azione

Publisher: Sony

Regia: Jonathan Entwistle

Colonna Sonora: Dominic Lewis

Interpreti: Jackie Chan, Ben Wang, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley

Durata: 94 minuti