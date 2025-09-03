Call of Duty: Paramount produrrà un film in live action

Paramount e Activision hanno annunciato una partnership che porterà alla realizzazione di un film in live action di Call of Duty. L’accordo prevede lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di una pellicola basata sulla celebre saga di sparatutto in soggettiva.

“Come fan di lunga data di Call of Duty, è un sogno che si avvera,” ha affermato David Ellison, CEO di Paramount. “Affronteremo questo film con lo stesso impegno per l’eccellenza del nostro lavoro su Top Gun: Maverick, per garantire un’esperienza cinematografica che onori l’eredità di questo straordinario franchise.”

“Con Paramount, abbiamo trovato il partner ideale per portare l’azione mozzafiato di Call of Duty sul grande schermo,” ha aggiunto Rob Kostich, Presidente di Activision. “Il nostro obiettivo è semplice: creare un film blockbuster indimenticabile che la nostra community adorerà e che ispirerà nuovi fan.”

L’obiettivo dichiarato di questa partnership è la creazione di un’esperienza cinematografica in grado di onorare l’universo narrativo e lo stile che hanno reso Call of Duty un fenomeno culturale, entusiasmando sia i fan di lunga data che un nuovo pubblico.