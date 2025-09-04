Tomb Raider: la serie TV di Amazon è ai nastri di partenza

Annunciata nel 2023 e confermata l’anno seguente, la serie TV di Tomb Raider targata Amazon è ora pronta ai nastri di partenza. È stato infatti annunciato che le riprese cominceranno nel gennaio del 2026.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Variety, la protagonista Lara Croft verrà interpretata dall’attrice britannica Sophie Turner, già nota al grande pubblico per aver interpretato Sansa Stark ne Il Trono di Spade e Jean Grey in due film degli X-Men.

“Sono davvero entusiasta di annunciare la formidabile Sophie Turner nel ruolo della nostra Lara, insieme a questo fenomenale team creativo“, ha dichiarato la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner Phoebe Waller-Bridge. “Non capita spesso di realizzare uno show di questa portata con un personaggio che ami sin da bambina. Tutte le persone a bordo nutrono una passione sfrenata per Lara e sono tutti stravaganti, coraggiosi e spassosi come lei. Tirate fuori i vostri artefatti… Croft sta arrivando…”

Accanto a Phoebe Waller-Bridge troviamo anche Chad Hodge, anch’egli co-showrunner e produttore esecutivo, mentre Jonathan van Tulleken sarà regista e produttore esecutivo. Alla produzione partecipa anche Crystal Dynamics, lo studio di sviluppo che da decenni ha in mano il franchise di Tomb Raider.

“Sono emozionatissima di interpretare Lara Croft“, ha affermato Sophie Turner. “È un personaggio iconico, che significa tantissimo per così tante persone, e per questo sto dando il massimo. È un ruolo importante da ricoprire, seguendo le orme di Angelina e Alicia con le loro interpretazioni straordinarie, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l’ora che possiate scoprire cosa abbiamo in serbo per voi“.