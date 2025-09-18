Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch, il trailer della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, la serie TV animata ispirata alla celebre saga di videogiochi stealth targata Ubisoft.
Realizzato da Derek Kolstad, sceneggiatore della serie cinematografica di John Wick, Splinter Cell: Deathwatch vede Sam Fisher affrontare una nuova minaccia aiutando una recluta a sventare un complotto mondiale. Nella versione in lingua originale, Liev Schreiber presta la voce a Sam Fisher, mentre Kirby Howell-Baptiste doppia Zinnia McKenna, una nuova agente di Fourth Echelon.
Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch verrà trasmesso sulla piattaforma di streaming a partire dal 14 ottobre.