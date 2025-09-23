Death Stranding Mosquito: il primo trailer del film di animazione

Kojima Productions ha presentato il primo teaser trailer di Death Stranding Mosquito (titolo provvisorio), ossia il film di animazione ambientato nell’universo della celebre saga videoludica.

Realizzato da ABC Animation Studio, Death Stranding Mosquito racconterà una storia diversa rispetto a quella narrata nei due videogiochi. Inoltre, presenterà un altro protagonista, dunque non quel Sam Porter Bridges interpretato da Norman Reedus.

Il film di animazione è diretto da Hiroshi Miyamoto e può contare su una sceneggiatura di Aaron Guzikowski. Il creatore del franchise Hideo Kojima è coinvolto nel progetto nelle vesti di producer.