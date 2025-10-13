Mortal Kombat 3: il terzo film della saga si farà

Sebbene Mortal Kombat 2 non sia ancora uscito nelle sale cinematografiche, e anzi sia stato rinviato alla prossima primavera, Warner Bros. ha confermato di essere già al lavoro su un terzo film della saga cinematografica ispirata all’omonima serie di videogiochi.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Deadline, questo ulteriore sequel dovrebbe vedere il ritorno di Jeremy Slater nelle vesti di sceneggiatore. Ricordiamo che Slater è l’autore della sceneggiatura del secondo capitolo della serie, nonché uno dei produttori esecutivi della pellicola. Secondo le ultime indiscrezioni, Warner Bros. sarebbe fiduciosa del successo al botteghino di Mortal Kombat 2, una previsione supportata dall’ottima accoglienza riservata ai trailer del film.