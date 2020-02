Arriva nelle edicole, in digitale e per gli abbonati il nuovo numero di The Games Machine, come sempre ricchissimo di mirabolanti contenti, alcuni dei quali nuovi di zecca. TGM 371 è anche particolarmente articolato nei giochi e nelle tematiche trattate, con diversi piani di paragonabile importanza che si intersecano e vengono approfonditi. Per la prima volta nella lunga storia della rivista abbiamo la mitologica saga di Dragon Ball in copertina, grazie a un action open world con elementi di ruolo, Kakarot, non perfetto ma di fatto imperdibile per gli appassionati di queste celeberrimi opere, intese come manga, anime o anche videogiochi ispirati alla serie.

Una selezione storica dei giochi su Dragon Ball Z viene presa in esame nel TGM Classic, mentre la tendenza che vede il PC sempre più importante per le produzioni giapponesi, magari appartenenti alle scuderie di grandi case come Bandai Namco, Capcom, Square Enix, Koei Tecmo e altre ancora, si inoltra anche nella riflessione di Sabaku, dedicata questo mese a una particolare questione intorno a Final Fantasy. Nei dossier abbiamo poi un gustoso confronto tra piattaforme del passato e del futuro, grazie alla lunga prova effettuata su Stadia e alla disamina sulla replica a grandezza naturale del Commodore 64, con tanto di indicazione per i più indomiti smanettoni…

In zona review recuperiamo le più importanti uscite PC (ma non solo) delle settimane a cavallo tra 2019 e 2020, dalla prima volta su PC di Halo Reach e Detroit: Become Human a Monster Hunter World: Iceborne, da Phoenix Point a Shenmue 3, passando da Darksiders Genesis e da altre produzioni più piccine, fra cui spiccano vere gemme come Still There, Arise: A Simple Story e, soprattutto, il pazzesco Disco Elysium. TGM 371, infine, vede eSport e Lifestyle uscire di scena dopo l’onorevole stato di servizio, una riorganizzazione dello spazio Hardware con diverse novità (ritorno delle configurazione consigliate, modding PC) e l’esordio di una rubrica totalmente nuova, capace di donare ulteriore lustro alla nostra amata e antichissima rivista: DocManhattan è finalmente su TGM con uno spazio tutto suo!