TGM 383 – Luglio-Agosto 2021

Arriva nelle edicole, agli abbonati ed è disponibile nelle versioni digitali TGM 383, ancora più eccellente per cura e quantità di contenuti. Un numero speciale per un paio di colossali motivi, se non bastassero la cover story su Battlefield 2042 e la prima prova su strada di Company of Heroes 3,: Il primo, forse più scontato e meno speciale, riguarda la cavalcata di 16 pagine su E3 ed eventi correlati, che inizia da S.T.A.L.K.E.R. 2, Elden Ring e va avanti per altre decine di giochi.

La seconda ragione, non certo per importanza, è l’ospitata del nuovo Zzap!: 8 pagine per mostrare come il miracolo stia davvero avvenendo, e quanto sia aderente con ciò che ricordiamo della nostra, storica “sorella” , benché si tratti di un’iniziativa no-profit che non ha nulla a che fare con l’editore o la redazione TGM, se non sul piano del sostegno, persino dell’affetto e della militanza di due firme di assoluta eccellenza che conoscete e amate, quelle di Paolo Besser (che con lo storico Zzap! ha avuto a che fare, ed è tra i principali fautori del revival) e Danilo Dellafrana. Le recensioni cominciano invece da Guilty Gear Strive, Monster Hunter Stories 2, D&D Dark Alliance, Chivalry 2 e avanzano con altre produzioni più o meno valide ma sicuramente interessanti, diffusamente descritte anche nelle review in breve.

Dan Hero procede poi nel TGM Classic con una sorta di mix tematico dei giochi delle prime pagine di TGM 383, prendendo in esame il primo Command & Conquer, Paolone ci racconta le sue cruciali impressioni su Windows 11, DocManhattan torna sull’immortale parabola dei Bitmap Brothers e Sabaku riflette su uno dei temi più scottanti non solo per i videogiochi, ma per il mondo dell’entertainment in generale. Chiude il numero l’intervista allo studio tedesco Fizbin, autore di Minute of Islands, e altri giochi che, se non conoscete, fareste bene a prendere in considerazione. È o non è un numero per cui valeva la pena aspettare la metà dell’estate? Domanda retorica, le risposte negative non verranno considerate.